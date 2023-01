L’Iran affirme avoir arrêté six équipes d’espions qui travaillent pour le Mossad

Le ministère iranien des Renseignements a affirmé aujourd’hui que les autorités iraniennes avaient arrêté six équipes travaillant pour le Mossad dans le pays.

Au total, 23 membres présumés ont été identifiés par les autorités iraniennes dans les provinces de Téhéran, Ispahan, Yazd, Azerbaïdjan occidental et Golestan et 13 personnes qui se trouvaient dans le pays ont été arrêtées.

Selon le ministère, le réseau d’équipes est dirigé par une personne utilisant le pseudonyme « Cyrus », qui réside dans un pays européen et contacte des iraniens via Instagram et WhatsApp.

Le ministère iranien des Renseignements a indiqué que le Mossad tentait de « profiter » des manifestations qui se déroulent dans le pays pour assassiner un responsable militaire et mener plusieurs « opérations de sabotage » dans les grandes villes.

Le réseau d’espionnage aurait également tenté de transporter des explosifs à grande échelle depuis la côte sud de l’Iran.

Il y a un mois, le ministère iranien des Renseignements avait annoncé qu’il avait contrecarré un réseau d’espionnage du Mossad qui tentait de saboter les industries de défense iraniennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités