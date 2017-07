Netanyahu: « je le dis au monde entier: Jérusalem était et restera toujours notre capitale ! »

Le Premier ministre Binyamin Netanyahu a souligné dimanche que Jérusalem sera toujours la capitale de l’Etat juif.

« Ce soir, je dis au monde entier et de la manière la plus claire possible, Jérusalem était et sera toujours la capitale d’Israël », a déclaré Netanyahu lors de la cérémonie d’ouverture du 50e anniversaire de la libération et de l’unification de Jérusalem, qui a eu lieu au pied de la tour de David dans la vieille ville.

« Le Mont du Temple et le mur occidental resteront toujours sous la souveraineté israélienne », a t-il ajouté.

« Ce n’est pas notre lien à Jérusalem qui exige une explication, mais plutôt la tentative honteuse d’exproprier nos liens avec Jérusalem et notre souveraineté à Jérusalem. Où étaient l’UNESCO quand, pendant 19 ans, nous avons été privé de notre droit d’accès libre aux sites saints de notre peuple? Pourquoi leurs voix n’avaient-elles pas été entendues lorsque toutes les traces de l’existence juive à l’Est de Jérusalem étaient brisées? Eh bien, face à cette hypocrisie, qui, malheureusement, a atteint des hauteurs délirantes, nous continuerons d’insister avec toutes nos forces sur la vérité: Jérusalem a toujours été la capitale nationale du peuple juif seul et de personne d’autre » a déclaré Netanyahu.

« Nous n’avons pas besoin d’expliquer notre présence à Jérusalem. Nous ne devons aucune excuse pour cela. Nous sommes à Jérusalem avec un droit, un droit absolu, et ce droit n’est que renforcé par notre seul et unique Etat démocratique au Moyen-Orient « .

« Au Moyen-Orient, les minorités sont persécutées jusqu’à la mort. Les lieux de culte sont détruits – synagogues, églises, mosquées. Les sites saints sont transformés en poussière, et les trésors historiques rares sont effacés de la terre. D’autre part, regardez ce qui se passe à Jérusalem sous la souveraineté israélienne. Nous maintenons soigneusement les lieux saints et garantissons la liberté de culte pour tous. Et nous continuerons à vivre à Jérusalem avec respect mutuel et tolérance – et, mesdames et messieurs, nous continuerons à construire Jérusalem notre capitale », a promis Netanyahu.