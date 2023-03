Nucléaire iranien : Le dirigeant de l’AIEA rencontrera ce week-end le président iranien à Téhéran

Selon les informations de l’AFP, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, rencontrera samedi le président iranien Ebrahim Raisi à Téhéran dans le but de « relancer les relations au plus haut niveau« .

Cette visite intervient après que l’AIEA a confirmé dans un rapport que ses inspecteurs avaient trouvé de l’uranium enrichi à 83,7% sur le site nucléaire souterrain iranien de Fordo, juste en dessous du niveau d’enrichissement de 90% considéré comme de qualité militaire.

Ce nouveau rapport confirme que le 21 janvier dernier, deux cascades de centrifugeuses IR-6 à l’usine d’enrichissement de carburant de Fordo avaient été configurées d’une manière « substantiellement différente » de ce qui avait été déclaré précédemment.

Une source diplomatique a déclaré à l’Agence France Presse que Rafael Grossi va essayer d’en savoir plus et d’obtenir de l’Iran « un renforcement de l’accès au site et une augmentation du nombre d’inspections ».

L’Iran avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre lors de la dernière réunion avec l’AIEA, en novembre 2022, pour son manque de coopération concernant des traces d’uranium enrichi retrouvées sur trois sites non déclarés.

Eliran COHEN pour Israel Actualités