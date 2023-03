Dix entreprises israéliennes seront mises en avant lors du Sommet mondial de la police aux Émirats arabes unis

Dix entreprises israéliennes seront présentes au Sommet mondial de la police des Émirats arabes unis qui se tiendra du 7 au 9 mars, où elles présenteront des solutions de sécurité intérieure et de maintien de l’ordre dans divers domaines.

Tenu sous le patronage du cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, et organisé par la police de Dubaï avec le soutien du ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis, l’événement de trois jours se tiendra au Centre de commerce mondial de Dubaï. Il réunira des dirigeants, des praticiens de l’application de la loi, des innovateurs et des technologues de la communauté policière mondiale.

L’événement comprendra une exposition internationale avec plus de 250 stands d’exposition et une « zone réservée au gouvernement » où les médias ne seront pas autorisés afin que les exposants puissent afficher des produits tops secrets.

Des chefs de police du monde entier discuteront de stratégies et de plans d’action pour améliorer les performances de leurs forces.

L’une des entreprises israéliennes qui sera présente à la conférence de la police est la société EZRaider basée à Kfar Saba, qui a créé un véhicule tout-terrain compact qui permet aux utilisateurs de se tenir debout lorsqu’ils naviguent sur n’importe quel type de terrain, à la fois naturel et urbain.

« Les entreprises israéliennes ont une vaste expérience dans la défense des infrastructures et des sites critiques. Nous avons vu à quel point cela est critique récemment en Turquie lorsque la délégation israélienne a apporté une riche expérience dans la recherche et le sauvetage et les réponses médicaux« , a déclaré Sigal Gafni, conseillère en stratégie, communication et relations publiques qui accompagne et fournit des services marketing aux entreprises israéliennes de technologie et de sécurité et qui sera présente au Sommet pour représenter les entreprises israéliennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités