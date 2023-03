Israël blâme le Brésil pour avoir laissé accoster des navires de guerres iraniens

Le ministère israélien des Affaires étrangères a condamné aujourd’hui l’amarrage de deux navires de guerre iraniens au Brésil.

Le navire de base avancé IRIS Makran de la marine de la République islamique d’Iran et la frégate légère IRIS Dena ont accosté dimanche à Rio de Janeiro malgré la pression des États-Unis pour les interdire.

« Israël considère l’amarrage des navires de guerre iraniens au Brésil il y a quelques jours comme une évolution dangereuse et regrettable. Ces navires ont été spécifiquement désignés par les États-Unis il y a seulement quelques semaines, et ils font partie de la marine iranienne, qui travaille en étroite collaboration et synchronise ses actions avec le Corps des gardiens de la révolution islamique, une entité terroriste désignée », a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères dans son communiqué.

Le ministère a ajouté que la République islamique d’Iran est un État hostile « responsable de violations des droits de l’homme contre ses propres citoyens, exécutant des attentats terroristes dans le monde entier et faisant proliférer des armes au profit d’organisations terroristes dans tout le Moyen-Orient« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités