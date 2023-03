Israël : Itamar Ben Gvir va prendre en charge personnellement le programme de lutte contre la criminilité dans le secteur arabe

Israël : Itamar Ben-Gvir va prendre en charge personnellement le programme de lutte contre la criminalité dans le secteur arabe

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a annoncé aujourd’hui qu’il dirigera personnellement le programme « Safe Route » pour lutter contre la criminalité dans le secteur arabe israélien et tiendra un dialogue avec les dirigeants arabes, affirmant que le programme ne se poursuivrait pas comme il l’avait été dans le « précédent terme. »

Le programme Safe Route a été lancé en octobre 2021 sous le Premier ministre de l’époque, Naftali Bennett, dans le cadre d’une décision du cabinet d’allouer 2,5 milliards de shekels à la lutte contre la criminalité dans le secteur arabe.

Le programme vise à démanteler les organisations criminelles, à renforcer le sentiment de sécurité personnelle des citoyens en général et du secteur arabe en particulier, à réduire le nombre d’armes illégales, à accroître la confiance du secteur arabe dans l’application des lois et à renforcer la coopération avec les dirigeants arabes.

Itamar Ben Gvir a l’intention de tenir un dialogue régulier avec les dirigeants arabes afin d’examiner les moyens de lutter contre la criminalité et de rétablir la gouvernance, bien qu’il ait souligné qu’il n’engagera pas de pourparlers avec des dirigeants qui soutiennent le terrorisme ou ne reconnaissent pas l’État juif et démocratique d’Israël.

En octobre dernier, la police a annoncé que, dans le cadre de ce programme, elle avait agi contre environ 1 100 criminels du secteur arabe et déposé 456 actes d’accusation en un an. Plus de 530 armes ont été saisies et 3 244 personnes ont également été arrêtées au cours de cette période.