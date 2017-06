Porsche fonde un « bureau d’innovation » en Israël, afin de se garantir un accès aux nouvelles technologies et aux talents locaux. En premier lieu, la marque allemande a commencé par investir un montant à 8 chiffres dans les fonds Magma et Grove.

« Israël est un marché clé pour les experts et ingénieurs informatiques. Le pays compte plus de start-ups par habitant qu’aucun autre pays dans le monde », s’est enthousiasmé Lutz Meschke, responsable financier et informatique de Porsche.

Le fonds Magma se concentre sur l’intelligence artificielle et l’industrie automobile, tandis que Grove investit principalement dans les domaines de l’Internet des Objets, de l’informatique en nuage (cloud) et de l’intelligence artificielle.

