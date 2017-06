Graves émeutes dans la ville de Kfar Qassem cette nuit, un manifestant tué

Une centaine d’émeutiers Arabes Israéliens ont tenté lundi soir de prendre d’assaut le poste de police situé dans la ville Arabe de Kfar Qassem, dans le centre du pays. Tout a commencé par un simple contrôle routier.

Lors d’un contrôle routier effectué par des policiers, un individu, qui était recherché, a été arrêté. Il a essayé de résister aux policiers et des habitants ont alors tenté d’empêcher sont arrestation en jettant des pierres sur les policiers.

Les policiers ont réussi à rejoindre le poste de police avec Tha et un autre suspect impliqué dans les violences.

Les habitants sont alors arrivés en grand nombre devant le poste de police et ont tenté de le prendre d’assaut !

Craignant pour sa vie, agent de sécurité (d’une société de sécurité privée) a ouvert le feu, blessant gravement Mohamed Tha, 27 ans, qui est décédé peu après à l’hopital.

Durant ces émeutes, trois voitures de police ont été incendiées et un policier a été blessé.

Le père de Mohamed Tha a déclaré aux journalistes ce matin que sont fils « a été abattu parce qu’il était Arabe »…..

Et bien voyons, le pauvre petit gars, peut-être ne faisait-il que passer par là avec des pierres dans ses mains.

Mohamed Tha

Source : http://koide9enisrael.blogspot.fr/2017/06/graves-emeutes-dans-la-ville-de-kfar.html