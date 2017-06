L’Éthiopie et Israël signe plusieurs accords bilatéraux

Au troisième jour de sa visite officielle en Israël, le Premier ministre éthiopien, Hailemariam Desalgn a rencontré son homologue, Benjamin Netanyahu à Jesrusalem. Les deux leaders ont paraphé plusieurs accords de coopérations bilatéraux dans le domaine de l’eau de l’agriculutre et de la sécurité.

“Une partie de l‘Éthiopie est aride. Nous savons qu’Israël a transformé un désert en oasis et c’est à grâce de la technologie israélienne et je veux transférer cette technologie dans mon pays” Hailemariam Desalgn.

“Nous avons approfondi notre coopération économique et j’ai hâte de la développer aujourd’hui, en particulier dans l’eau, c’est un domaine que le Premier ministre Desalegn connaît particulièrement très bien, c’est un grand ingénieur de l’eau et il comprend le potentiel que nous pouvons apporter dans, l’agriculture, la santé et la sécurité, dans tous ces domaines et bien d’autres” Benjamin Netanyahu.

Au cours de sa visite, Le Premier ministre Éthiopien portant une Kippa a visité le mémorial de Yad Vashem. Le Premier ministre israélien avait pris part au début du mois de juin à un sommet de la CEDEAO. Un retour d’Israël en Afrique, a commenté Benjamin Netanyahu pour affaiblir la majorité des pays africains qui vote contre Israël au sein des institutions internationales.

Source : http://fr.africanews.com/2017/06/07/l-ethiopie-et-israel-signe-plusieurs-accords-billateraux/