Polémique après l’interview d’un expert saoudien sur une TV israélienne

La deuxième chaîne israélienne a interrogé lundi soir un expert saoudien sur la crise entre son pays et le Qatar. Depuis, cet entretien entraîné de nombreux commentaires, réseaux sociaux et médias arabes dénonçant une « normalisation » entre Israël et l’Arabie saoudite.

Abdel Hamid Hakim, directeur du Centre de recherches sur le Moyen-Orient basé à Jeddah, ville côtière de l’ouest de l’Arabie saoudite, a évoqué lundi soir via Skype sur la chaîne 2 la décision de Riyad et de ses alliés de rompre avec le petit émirat gazier qu’ils accusent de « soutenir » le terrorisme.

Il a notamment accusé les deux mouvements palestiniens islamistes, le Hamas et le Jihad islamique, proches du Qatar, d' »utiliser la religion à des fins politiques ».

Il a encore dénoncé les Frères musulmans, dont est issu le Hamas, classés « terroristes » par plusieurs pays arabes et d’autres de « diffuser le terrorisme au nom de la religion, de la résistance ou du jihad », des allusions claires aux noms du Hamas et du Jihad islamique.

« Israël utilise la crise dans le Golfe pour normaliser ses relations avec les pays arabes », a aussitôt accusé « Arab 48 », un journal arabe israélien basé à Nazareth, la plus grande ville arabe d’Israël. « Des Saoudiens en direct sur les écrans israéliens », écrivait-il encore.

La question de la « normalisation » est particulièrement sensible pour les Palestiniens en particulier –et les Arabes Israéliens qui sont les descendants des Palestiniens restés sur leur terre à la création d’Israël– et pour les Arabes en général. Elle est vigoureusement rejetée en l’absence d’accord de paix avec les Palestiniens.

La coopération entre Israël et l’Arabie saoudite « comme des alliés et des amis n’est plus secrète et apparaît

maintenant clairement », a déclaré à l’AFP le politologue arabe israélien Hussein al-Soueiti.

Plusieurs sites d’information à Gaza et proches du Hamas ont titré: « Un Saoudien menace le Hamas et le Jihad islamique sur une chaîne en hébreu » et sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes évoquaient un « traître ». D’autres médias en ligne dénonçaient une « opération saoudienne de normalisation avec l’entité sioniste ennemie ».

Pour le militant arabe israélien Raja Zaatra, « l’Arabie saoudite est le dernier pays à pouvoir parler de terrorisme ». « Les organisations terroristes que le régime wahhabite saoudien finance et parraine ne sont pas très différentes de celles financées par le Qatar et soutenues par ses médias », écrivait-il ainsi sur sa page Facebook.