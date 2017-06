La Saison France-Israël 2018 marquera une nouvelle et importante étape dans les relations entre les deux pays. Elle mettra à l’honneur, dans tous les domaines de la création, les liens étroits et de haut niveau qui existent déjà, tout en traçant des lignes d’horizon pour l’avenir.

Culture, innovation, sciences, éducation, francophonie seront au cœur de cette Saison croisée, qui se déroulera simultanément dans les deux pays de juin à novembre 2018.

Deux axes guideront cette programmation pluridisciplinaire :

le métissage des disciplines ;

penser et construire le monde de demain.

À travers des évènements de grande ampleur, en France comme en Israël, l’image des deux pays sera présentée à travers des formes et des expressions des plus contemporaines. La Saison France-Israël 2018 sera autant un moment-clé de diffusion culturelle auprès du grand public qu’une plateforme visant à nouer et renforcer des relations bilatérales entre professionnels, étudiants, universitaires et entrepreneurs.