Selon un sondage, une grande partie des palestiniens soutiennent les groupes terroristes palestiniens

Selon un sondage réalisé par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les sondages (PSR) basé à Ramallah, 24 % des Palestiniens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza pensent que la création des groupes terroristes comme le Hamas et le Jihad islamique palestinien et leurs actions contre Israël sont la meilleure chose qui soit arrivée depuis la « Nakba ».

Le sondage a interrogé 1 270 Palestiniens face à face dans 127 lieux aléatoires entre le 7 et le 11 juin dernier avec une marge d’erreur de 3 %. Ce sondage a été mené après qu’Israël a célébré son 75e anniversaire.

Le sondage rapporte également que 21 % des personnes interrogées (24 % en Cisjordanie et 16 % à Gaza) ont déclaré que les premières et deuxièmes Intifadas étaient la chose la plus positive pour les palestiniens depuis la « Nakba ».

Seuls 9 % des Palestiniens ont déclaré que la création du Fatah est la meilleure chose qui leur soit arrivée, tandis que 80 % des personnes interrogées ont déclaré qu’ils souhaitaient que le président du Fatah et de l’OLP, Mahmoud Abbas, démissionne de la présidence de l’Autorité palestinienne.

Une majorité de 52 % des palestiniens (55 % à Gaza, 49 % en Cisjordanie) ont choisi la « lutte armée » comme moyen le plus efficace pour mettre fin à « l’occupation israélienne » et construire un état palestinien indépendant. Ce pourcentage était en baisse de 2 points depuis la dernière enquête. Au total, 21 % des palestiniens soutiennent des négociations de paix tandis que 22 % choisissent la « résistance populaire ».

Les deux tiers (66 %) des palestiniens interrogés ne croient pas qu’Israël survivra pour célébrer son 100e anniversaire.

51% des personnes interrogées ont affirmé que les palestiniens seraient capables de « regagner la Palestine et de rapatrier les réfugiés ».

Eliran COHEN pour Israel Actualités