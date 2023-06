La Chine et l’Autorité palestinienne signent un accord de partenariat stratégique

La Chine et l’Autorité palestinienne ont signé hier un accord de « partenariat stratégique » à Pékin. La signature a eu lieu lors d’une visite de quatre jours du président de l’AP Mahmoud Abbas dans la capitale chinoise.

« Mahmoud Abbas a été le premier chef d’État arabe reçu par la Chine cette année, incarnant le haut niveau des bonnes relations sino-palestiniennes, qui sont traditionnellement amicales », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin.

Cette invitation intervient alors que la Chine tente de se positionner comme médiateur dans le conflit israélo-palestinien.

Lors d’une rencontre avec le dirigeant de l’Autorité palestinienne, le dirigeant suprême chinois Xi Jinping a proposé de faciliter les pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens.

En décembre 2022, le président chinois avait rencontré Mahmoud Abbas en Arabie saoudite, et avait affirmé que la Chine continuerait à travailler sur une « solution rapide, juste et durable au problème palestinien ».

Historiquement, la Chine a toujours soutenu la cause palestinienne. Le pays a reconnu la Palestine comme un état en 1988 et soutient une solution à deux états. Les relations diplomatiques entre la Chine et Israël n’ont été établies qu’en 1992.

Eliran COHEN pour Israel Actualités