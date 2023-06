Nucléaire iranien : les États-Unis et l’Iran seraient sur le point de conclure un accord « informel et non écrit »

Selon les informations du New York Times, Les États-Unis et l’Iran sont sur le point de parvenir à un accord informel sur le programme nucléaire iranien.

Trois hauts responsables israéliens, un responsable iranien et un responsable américain ont confirmé au journal les grandes lignes des négociations indirectes, dont certaines ont eu lieu à Oman le mois dernier.

Selon l’article du New York Tomes, certains responsables iraniens qualifient l’accord non écrit de « cessez-le-feu politique ». L’accord, que deux responsables israéliens ont qualifié « d’imminent », limiterait l’enrichissement d’uranium de l’Iran à son niveau de production actuel de 60 %. L’Iran mettrait également un terme aux attaques contre les sous-traitants américains en Syrie et en Irak par les mandataires terroristes de la République islamique.

En échange, les États-Unis accepteraient de ne pas renforcer les sanctions économiques, de cesser de confisquer le pétrole iranien comme cela s’est produit en avril dernier et de ne pas rechercher de résolutions punitives contre l’Iran aux Nations Unies ou à l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Le New York Times a aussi rapporté que l’Iran voulait que les États-Unis débloquent des milliards de dollars d’actifs iraniens en échange de la libération de trois prisonniers irano-américains, bien que les États-Unis n’ont pas encore confirmé que cela faisait partie de l’accord.

Mardi, l’agence de presse londonienne Reuters avait rapporté qu’un responsable américain avait nié que les États-Unis seraient sur le point de conclure un accord intérimaire sur le nucléaire avec l’Iran.

Eliran COHEN pour Israel Actualités