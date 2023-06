Selon une enquête de l’ADL, un européen sur quatre a des attitudes antisémites

Une nouvelle enquête publiée par l’Anti Defamtion League (ADL) a révélé qu’environ un habitant sur quatre des pays européens ont des attitudes antisémites.

Pour cet épisode, plus de 6 500 citoyens adultes en Europe ont été interrogés entre le 8 novembre 2022 et le 30 janvier 2023. Parmi les questions posées aux répondants, 11 questions mesurant l’acceptation générale de divers stéréotypes juifs antisémites ont été utilisées pour compiler un indice qui a servi de référence pour les sondages ADL dans le monde depuis 1964. Les répondants au sondage qui ont déclaré qu’au moins six des 11 déclarations sont « probablement vraies » sont considérés comme nourrissant des attitudes antisémites étendues.

La nouvelle enquête de l’ADL a dévoilé que certains des tropes antisémites les plus tenaces restent profondément ancrés dans 10 pays européens. En Europe occidentale, le stéréotype des juifs qui sont plus fidèles à Israël qu’à leur pays d’origine est le stéréotype antisémite le plus répandu. Bien plus de la moitié des Espagnols (56 %) pensent que cette affirmation est « probablement vraie », tout comme 46 % en Belgique, 38 % aux Pays-Bas, 37 % en France et 34 % au Royaume-Uni.

Ce trope antisémite est aussi répandu en Europe de l’Est avec 62 % des polonais, 48 % des hongrois, 38 % des ukrainiens et 36% des russes qui croient à ce stéréotype.

Le trope la négation de l’Holocauste est nettement plus élevée en Europe de l’Est. En Hongrie et en Ukraine, 19 % des personnes interrogées sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle « l’Holocauste est un mythe et n’a pas eu lieu », et que le nombre de Juifs qui sont morts était « largement exagéré ».

En Russie et en Pologne, ceux qui nient l’Holocauste sont respectivement de 17% et 15%. L’Allemagne et les Pays-Bas sont arrivés au dernier rang pour la négation de l’Holocauste, à 5 % et 4 %, respectivement.

Conformément aux enquêtes précédentes, parmi les six pays sondés en Europe occidentale, l’Espagne reste le pays avec le niveau le plus élevé d’attitudes antisémites, avec 26 % de la population nourrissant de fortes convictions antisémites, suivie de la Belgique (24 %), de la France (17 %), l’Allemagne (12 %) et le Royaume-Uni (10 %). Les Pays-Bas ont enregistré le score le plus bas des 10 pays interrogés pour l’indice d’antisémitisme, avec seulement 6 % des personnes interrogées ayant des opinions antisémites.

En Europe de l’Est, les attitudes antisémites sont encore plus ancrées. Malgré des baisses modestes dans chacun des quatre pays sondés, les taux de convictions antisémites restent élevés en Hongrie (37 %), en Pologne (35 %) et en Russie (26 %).

La plus forte baisse des attitudes antisémites a été enregistrée en Ukraine, avec une baisse record allant de 46 % en 2019 à 29 % en 2023.

« L’amélioration spectaculaire des attitudes antisémites en Ukraine semble liée à la popularité du président Zelensky, un dirigeant à la fois fier d’être juif et public à propos de son héritage. Bien que les résultats de l’enquête n’abordent pas directement les questions de causalité, il ne fait aucun doute que le fait d’avoir un président juif félicité pour sa réponse à l’agression russe semble avoir affecté la perception des juifs parmi les citoyens ukrainiens ordinaires », indique Jonathan Greenblatt PDG et directeur général de l’Anti Defamation League dans un communiqué.

L’enquête de l’ADL démontre également que les pays les plus préoccupés par la violence de l’extrême droite comme la France, les Pays-Bas et le Royaume Unis ont tendance à avoir des indices d’antisémitisme inférieurs aux pays moins préoccupés par la violence de l’extrême droite comme pour la Hongrie, la Pologne ou l’Espagne.

Eliran COHEN pour Israel Actualités