Israël : Le ministère des Affaires étrangères fustige un journal qatari pour avoir publié un article encourageant les actes terroristes contre l’État d’Israël

Le ministère israélien des Affaires étrangères s’est insurgé aujourd’hui un article datant du mois de mai d’un chroniqueur palestinien du quotidien qatarien Al-Watan appelant les palestiniens à commettre des attentats terroristes contre les israéliens, y compris des appels aux pays arabes pour qu’ils partent en guerre contre l’État hébreu.

Le chroniqueur palestinien du nom de Samir al-Barghouti a écrit dans le journal qatari qu’il faut « frapper au plus profond des colonies de Jérusalem, à Tel-Aviv et dans toutes les parties du pays qu’ils ont volé et dont ils ont expulsé les habitants, de Ras Al-Naqoura à Rafah. Frappez-les, et que vos mains soient bénies. Même si vous n’en blessez pas un seul, cela suffit à les effrayer et à semer la peur parmi eux. »

« S’il y avait eu quelqu’un pour les frapper à l’intérieur des territoires de 1948, l’État d’apartheid n’aurait pas continué d’exister sur notre sol à ce jour. Sans les accords de Camp David et les accords d’Oslo, pas un seul sioniste ne serait resté en Palestine aujourd’hui », a ajouté Memir Barghouti dans son article.

Dans une déclaration exclusive au Jerusalem Post, le ministère israélien des Affaires étrangères a affirmé : « Nous condamnons fermement le récent article publié dans le quotidien qatari Al-Watan par Samir al-Barghouti appelant les Palestiniens à commettre des attentats terroristes contre les Israéliens. Une telle rhétorique incendiaire et une telle glorification de la violence sont profondément troublantes et contribuent à la perpétuation de la haine et de l’hostilité dans la région ».

« Israël reste attaché à la lutte inconditionnelle contre le terrorisme et appelle à mettre fin à toute manifestation de ce type d’incitation improductive « , a ajouté le ministère israélien.

Le ministère israélien des Affaires étrangères également indiqué qu‘ »Israël continuera à œuvrer en faveur d’un dialogue et d’une coopération significatifs dans la région afin de parvenir à un avenir pacifique et sûr pour tous les peuples du Moyen-Orient ».

Le quotidien qatari Al-Watan est connu pour orienter ses articles vers les lecteurs palestiniens et consacrer sa couverture aux palestiniens.

Eliran COHEN pour Israel Actualités