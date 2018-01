Toute une famille juive meurt dans un accident d’avion au Costa Rica

La famille Steinberg fait partie des 12 victimes tragiques d’un accident d’avion au Costa Rica.

Un avion transportant 10 citoyens américains et deux membres d’équipage locaux s’est écrasé dans une zone boisée, tuant sur le coup l’intégralité des passagers, a annoncé le gouvernement du Costa Rica.

Cinq des victimes ont été identifiées comme la famille américaine Bruce et Irene Steinberg et leurs fils Matthew, William et Zachary, de Scarsdale, New York.

« Nous sommes en état de choc à l’heure actuelle », a écrit la soeur de Bruce Steinberg, Tamara Steinberg Jacobson, sur Facebook. Elle a également confirmé les décès dans une interview avec NBC News.

Le rabbin Jonathan Blake de Westchester a déclaré: « Cette tragédie frappe très durement notre communauté ».

Le ministère de la Sécurité publique a affiché des photos et une vidéo du site de l’accident montrant l’épave brûlante de l’avion à Guanacaste, au nord-ouest du Costa Rica.

Lors d’une conférence de presse, Enio Cubillo, directeur de l’aviation civile du Costa Rica, a déclaré que le vol charter de Nature Air avait décollé dimanche après midi de Punta Islita et se dirigeait vers la capitale de San Jose quand il s’est écrasé.

Cubillo a déclaré qu’une enquête était en cours pour connaitre les raisons de l’accident.