Arrestations de deux islamistes «déterminés» à frapper la France

INFO LE FIGARO – Un jeune homme et une jeune femme, sans liens avérés, ont été interpellés la semaine dernière à Lyon et Paris, projetant de commettre des attentats sur le sol français. Les deux suspects ont été mis en examen et écroués.

Selon nos informations, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a interpellé en début et en fin de semaine dernière deux islamistes radicaux, un jeune homme et une jeune femme, respectivement dans les agglomérations de Lyon et de Paris. Actifs sur les réseaux sociaux et en contact avec des membres de l’État islamique dans la zone syro-irakienne, ils projetaient de passer à l’action chacun de leur côté, sans lien entre eux.

«Déterminés», selon une source informée, ils avaient réalisé des repérages et envisageaient de cibler notamment des porteurs d’uniformes, sans que leur projet soit encore abouti.

Les militaires en ligne de mire

La suite sur : le Figaro