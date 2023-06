Une dirigeante israélienne préoccupée par la reprise des liens entre le Bahreïn et l’Iran

Selon les informations du Jerusalem Post, La directrice politique du ministère israélien des Affaires étrangères, Aliza Bin Noun, s’est dite préoccupée par le rétablissement des relations entre Bahreïn et l’Iran lors d’une visite dans l’état du golfe cette semaine.

En outre, elle a demandé pourquoi le volume de visites en Israël depuis Bahreïn avait été inférieur à ce qu’il était la première année après que les deux pays ont établi des relations diplomatiques en 2020.

Les responsables bahreïnis ont assuré à Aliza Bin Noun que les liens avec l’Iran n’auront pas d’impact négatif sur les relations avec Israël et le Bahreïn et ont promis qu’il y aurait plus de visites, a indiqué le Jerusalem Post.

La semaine dernière, Barbara Leaf secrétaire d’État adjointe américaine aux Affaires du Proche-Orient, a affirmé à la Chambre des représentants que le Bahreïn est susceptible de reprendre ses relations diplomatiques avec l’Iran dans un proche avenir.

Les Émirats arabes unis, premier pays à annoncer la normalisation avec Israël dans le cadre des accords d’Abraham en 2020, ont également pris des mesures pour améliorer leurs relations avec l’Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian a d’ailleurs rencontré le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan jeudi.

Eliran COHEN pour Israel Actualités