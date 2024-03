Mardi 4 Mars avait lieu le Grand entretien avec Alain FINKIELKRAUT et la présence du Président du Consistoire de Paris Joel Mergui au CEJ à Paris devant plus de 700 personnes venues écouter le philosophe sur le monde dans lequel nous évoluons, et le changement radical du comportement de la civilisation, et de ces dangers. ainsi que de parler de la sortie de son dernier livre “Pêcheur de perles” (Ed. Gallimard) et la participation du Rav Sadin.