Des députés israéliens demandent à la Norvège de stopper le financement d’une ONG pro-terroriste et anti-israélienne

Plusieurs membres de la Knesset d’Israël ont écrit une lettre à l’ambassadeur de Norvège en Israël demandant l’arrêt des fonds transférés de l’ambassade royale de Norvège à HaMoked, une ONG qui fournit un soutien juridique aux terroristes et à leurs familles.

L’organisation, HaMoked, ou « Centre pour la défense de l’individu », a déjà été critiquée dans le passé pour son soutien aux organisations terroristes dans les territoires palestiniens.

Rédigée depuis le bureau du député du Likud Ariel Kallner, la lettre reflète les préoccupations des membres de la Knesset dont la vie a été affectée par le terrorisme. Selon la lettre, écrite au nom des membres de la Knesset et des représentants des familles qui ont perdu des proches à la suite d’actions terroristes, les médias israéliens ont précédemment découvert que l’organisation et l’ancienne PDG Dalia Kirstein ont activement soutenu l’incitation au terrorisme et la résistance violente contre Israël. De plus, Dalia Kirstein prétend ne pas accepter la définition d’Israël comme un État juif.

Parmi les 20 députés à avoir signé la lettre figurent Simcha Rothman, Zvi Sukkot, Ohad Tal et Tally Gotliv.

Selon les signataires de la lettre, l’ambassade royale de Norvège a directement acheminé 8 719 854 shekels à HaMoked entre 2007 et 2017. Le Conseil norvégien pour les réfugiés, qui est maintenant une organisation indépendante fondée par le gouvernement norvégien pendant la Seconde Guerre mondiale, a donné à l’organisation 19 345 332 shekels entre 2009 et 2022.

Les députés israéliens et les représentants des familles citent dans la lettre les efforts continus de la Norvège pour lutter contre le terrorisme, tout en soutenant simultanément des organisations comme HaMoked.

« Nous sommes convaincus que votre gouvernement ne voudrait pas financer des activités qui soutiennent le terrorisme et le meurtre d’innocents« , indique la lettre.

Les signataires de la lettre évoquent également la fondation d’Israël peu après l’Holocauste, dans laquelle la Norvège a joué un rôle déterminant dans le sauvetage des juifs.

Ils ont aussi noté que le soutien financier de la Norvège à cette ONG serait préjudiciable à l’État d’Israël et ne ferait qu’encourager davantage les activités terroristes contre l’État hébreu.

Eliran COHEN pour Israel Actualités