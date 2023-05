L’Etat d’Israël va investir 60 millions de shekels pour aider les juifs ukrainiens et combattre le BDS

L’État d’Israël va investir 60 millions de shekels pour aider les juifs ukrainiens et combattre le BDS

Amichai Chikli, le ministre des Affaires de la diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme, a déclaré hier qu’Israël va investir 50 millions de shekels dans la lutte contre les tentatives du BDS visant à délégitimer l’État hébreu et 10 millions de shekels pour soutenir les communautés juives ukrainiennes.

Concernant la communauté juive d’Ukraine, qui est au centre d’une guerre entre son pays et la Russie depuis plus d’un an, Avi Cohen Scali, directeur général du ministère des Affaires de la diaspora, a déclaré qu’il y aura un investissement de 10 à 12 millions de shekels dans un certain nombre de projets pour aider la communauté juive ukrainienne, tels que la protection des institutions juives, la réponse mentale et émotionnelle ainsi que les camps d’été pour enfants et adolescents grâce à un appel de l’association Mosaic United.

Les investissements en Ukraine seront effectués par l’intermédiaire de l’Agence juive, du mouvement Chabad et du Comité conjoint juif américain de distribution (JDC) en coopération avec l’International Fellowship of Christians and Jews (IFCJ).

Amichai Chikli a ajouté que le ministère investirait également 50 millions de shekels dans la lutte contre les actions antisémites du BDS visant à délégitimer Israël à l’étranger. Il s’agit d’un nouveau projet pour le ministère de la Diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme puisqu’il a été récemment piloté par le ministère des Affaires étrangères.

Eliran COHEN pour Israel Actualités