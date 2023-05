Les forces israéliennes arrêtent 13 personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont arrêté hier soir 13 personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie.

Les soldats israéliens ont arrêté douze personnes recherchées dans les villages d’El Haratia, El Yamon, Salfit, Hussan et dans la ville de Qalqilya.

Les combattants israéliens ont arrêté une personne recherchée à Kfar El Bira.

De plus, les forces de Tsahal ont sécurisé pendant la nuit l’entrée coordonnée des fidèles juifs au tombeau de Yossef dans la ville de Naplouse. Au cours de cette activité, les suspects ont jeté des pierres, des explosifs et des bouteilles de marijuana. Les combattants israéliens ont tiré sur un certain nombre d’hommes armés qui leur ont tiré dessus.

Les 13 personnes arrêtées ont été transférées par les forces de sécurités pour un traitement ultérieur.

Il n’y aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités