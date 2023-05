Israël : plus de 3000 policiers et agents de sécurité seront déployés demain lors de la marche du drapeau à Jérusalem

Les préparatifs de sécurité sont en cours en Israël pour la marche du drapeau annuelle célébrant la réunification de Jérusalem après la guerre des Six jours de 1967.

Des milliers de jeunes israéliens agiteront demain des drapeaux israéliens lors de la marche du drapeau. L’itinéraire de la marche passe par la porte de Damas et se poursuit à travers la vieille ville jusqu’au mur des lamentations. Les marcheurs n’entrent pas dans le Mont du Temple adjacent.

Plus de 2 000 policiers seront affectés à la garde du parcours de la marche à travers la vieille ville, et plus de 1 000 agents de sécurité seront en service lors d’autres événements de célébration dans la capitale israélienne.

La marche de cette année intervient moins d’une semaine après qu’un cessez-le-feu négocié par l’Égypte a mis fin à cinq jours de combats entre Israël et le groupe terroriste du Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza. Pendant les hostilités, des groupes terroristes palestiniens à Gaza ont tiré quelque 1 500 roquettes sur Israël.

La police de Jérusalem a répété mardi des scénarios impliquant la reprise des tirs de roquettes depuis Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités