Selon une enquête, plus de la moitié des palestiniens ne se sentent pas représentés par le Hamas

Selon une enquête menée par Arab News en collaboration avec la société de recherche YouGov et publiée dimanche dernier, plus de la moitié des palestiniens ne se sentent pas soutenus par le Hamas.

L’enquête, intitulée « Perspective, paix et politique : où en sont les Palestiniens ? », a interrogé un total de 953 Palestiniens vivant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, 467 hommes et 486 femmes, au cours de deux dernières semaines, du 28 avril au 11 mai.

L’enquête a été menée en ligne en anglais et en arabe. La plupart des répondants avaient entre 25 et 45 ans, et seulement environ 50 % des répondants ont déclaré avoir un emploi quelconque.

Une majorité des personnes interrogées – 63% – ont déclaré qu’elles ne se sentaient représentées ni par le parti politique Hamas ni par le parti Fatah. Les trois quarts ont déclaré croire que les dirigeants de l’Autorité palestinienne ne sont pas capables de faire la paix avec le gouvernement israélien.

L’enquête révèle également qu’un peu plus de la moitié des Palestiniens soutiennent toujours une solution à deux États comme réponse au conflit israélo-palestinien

Arab News a en outre rapporté que 13% des personnes interrogées choisiraient volontairement de devenir citoyens d’un seul État israélien unifié, et 11% opteraient pour « vivre sous occupation israélienne totale sans obtenir la citoyenneté« .

Enfin, 4 % des répondants ont déclaré que leur solution idéale impliquerait que Gaza soit incorporée à l’Égypte, que la Cisjordanie passe à la Jordanie et que les citoyens palestiniens de chaque côté reçoivent la citoyenneté égyptienne ou jordanienne.

Eliran COHEN pour Israel Actualités