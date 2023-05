Une ambassadrice américaine fustige Mahmoud Abbas pour avoir comparé l’Etat d’Israël au régime Nazi

Une ambassadrice américaine fustige Mahmoud Abbas pour avoir comparé l’État d’Israël au régime Nazi

L’envoyée américaine chargée de la lutte contre l’antisémitisme, Deborah Lipstadt, a qualifié hier sur son compte Twitter d' »inacceptable » les propos du chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas qui a comparé la politique de l’État d’Israël à l’Allemagne nazie.

« Le fait que le président de l’AP Mahmoud Abbas assimile Israël aux mensonges du grand propagandiste nazi Joseph Goebbels est un affront aux victimes et aux survivants de l’Holocauste. Surtout à une époque de montée de la violence antisémite dans le monde, une telle rhétorique sur le seul État juif au monde est tout à fait inacceptable« , a déclaré Deborah Lipstadt.

Mahmoud Abbas a fait ces commentaires lors d’une session spéciale du Comité des Nations Unies pour marquer le 75e anniversaire du jour de la Nakba. Le dirigeant de l’Autorité palestinienne a comparé l’interprétation par Israël de son récit historique aux méthodes utilisés par le ministre de la propagande Joseph Goebbels lors du régime nazi.

« Les israéliens et les sionistes continuent leurs fausses affirmations selon lesquelles Israël a fait fleurir le désert. Ils ne peuvent que mentir. Mais que pouvons-nous faire ? Ils mentent et mentent comme Goebbels. Ils mentent, mentent et mentent jusqu’à ce que les gens croient », a affirmé Mahmoud Abbas.

La semaine dernière, Les États-Unis ont annoncé qu’ils ne participeraient pas aux événements de l’ONU liée à la journée de la Nakba.

Eliran COHEN pour Israel Actualités