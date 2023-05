Thomas Nides affirme que le réchauffement des relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite ne nuira pas aux relations entre Israël et le royaume saoudien

Lors d’une interview récente à i24NEWS, Thomas Nides l’ambassadeur américain en Israël, a affirmé que la reprise des pourparlers diplomatiques entre l’Arabie saoudite et l’Iran n’est pas une mauvaise nouvelle pour les relations du royaume saoudien avec l’État hébreu.

« Nous sommes heureux quand les choses sont calmes. Si les saoudiens peuvent avoir une paix froide avec l’Iran et calmer la situation yéménite, je pense que c’est formidable » a déclaré Thomas Nides.

L’ambassadeur américain a ajouté que le réchauffement des relations entre l’Iran et l’Arabie Saoudite n’a « aucun impact sur la capacité des saoudiens à avoir une relation bilatérale avec Israël » et que les États-Unis sont concentrés sur « tous les accords d’Abraham et sur la sécurité régionale« .

L’administration du président américain Joe Biden a déclaré récemment qu’elle prévoyait d’étendre les accords d’Abraham de 2020 commencés sous la direction de l’ancien président Donald Trump et est en train de déterminer une personne nommée pour travailler au renforcement des liens israéliens avec les pays à majorité arabe et musulmane.

Eliran COHEN pour Israel Actualités