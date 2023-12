Israël en guerre : des négociations secrètes entre Israël et le Qatar seraient en cours pour la libération des otages

Selon les informations du site d’information saoudien Elaph, l’État d’Israël et le Qatar mènent des négociations secrètes dans une capitale européenne pour discuter de la libération des otages israéliens.

Le média Elaph rapporte que les discussions concernent la libération des femmes et des enfants, des personnes âgées et des jeunes civils israéliens.

Pour parvenir à un accord, Israel s’engagerait à libérer 300 terroristes palestiniens, dont dix de haut rang qui purgent de longues peines pour meurtre. Selon le média saoudien, l’un des terroristes libérés serait Marwan Barghouti, l’un des plus grands ennemis de l’État hébreu, qui a été condamné pour meurtre pour avoir dirigé de nombreux attentats contre des civils israéliens.

Selon Elaph, la délégation israélienne qui négocierait l’accord avec le Qatar, est composée d’officiers du Mossad et du Shin Beth, d’un représentant du bureau de Benjamin Netanyahu, d’un membre du Conseil israélien de sécurité nationale, d’un représentant du renseignement militaire israélien, ainsi que d’un psychologue et d’un expert en négociations.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 137 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités