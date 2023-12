Israël en guerre : Tsahal sauve le corps de deux otages israéliens décédés dans la bande de Gaza

Les combattants de Tsahal de l’unité 504 de la Division du renseignement et de la brigade 551 ont sauvé le corps de deux otages israéliens décédés, dans le cadre de leurs activités dans la bande de Gaza.

Les deux otages décédés sont Eden Zakaria âgée de 27 ans qui avait été kidnappé le 7 octobre à Réim et le rabbin Ziv Dado âgé de 36 ans qui a été enlevé le 7 octobre lors de son service militaire en tant que contremaître de la logistique dans le 51e bataillon de la brigade Golani.

Après une procédure d’identification qui a eu lieu aujourd’hui par des médecins et des rabbins militaires, les autorités de Tsahal et de la police israéliennes ont informé les familles des deux otages décédés pour que leurs corps soient récupérés et restitués en Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 137 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités