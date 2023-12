Selon des informations que nous aurions reçu, nous tenions à donner ces informations aux conditionnels, les forces armées de Tsahal seraient dans une opération en cours de grande envergure pour libérer des otages, les combats ent intenses, et l’opération serait massive, d’après les informations que nous avons eu, Tsahal aurait localisé des otages…. il est bien évidement important de prendre ces informations aux conditionnelles…. que Dieu protège nos soldats et nos otages … Aman Am Israel Hai