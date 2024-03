Israël en guerre : Herzi Halevi, le chef d’état-major de Tsahal devrait démissionner d’ici la fin de l’année

Selon les informations du site israélien Walla, qui cite deux responsables israéliens de la Défense, le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi a l’intention d’annoncer sa démission de son poste entre les mois de septembre et de décembre 2024.

D’ici là, Herzi Halevi devrait terminer, ces prochains mois, les enquêtes internes concernant les failles de sécurité qui ont conduit aux massacres du 7 octobre et les présenter ensuite aux responsables gouvernementaux concernés.

Par ailleurs, les deux responsables israéliens ont également indiqué à Walla que d’autres officiers israéliens de haut rang termineront leurs fonctions comme prévu et démissionneront sans attendre leur révocation.

Ils ont aussi précisé que le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, soutient pleinement le chef d’état-major Herzi Halevi, croit en son professionnalisme et estime qu’il dirigera l’armée israélienne pour atteindre ses objectifs de guerre à Gaza.

« Je suis responsable de ce qui s’est passé le 7 octobre. Je suis responsable de ce qui s’est passé depuis et de ce qui va se passer. L’armée israélienne est actuellement en guerre, et à l’heure actuelle, il est correct de se concentrer uniquement sur les objectifs de cette guerre« , avait déclaré Herzi Halevi plus tôt cette semaine.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités