Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent cinq hauts responsables du Hamas dans une opération à Rafah

L’armée israélienne a annoncé cet après-midi que des avions de combat de Tsahal ont éliminé cinq hauts responsables du Hamas hier lors d’une opération à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Parmi les cibles tuées, Sayid Katab Alkhashash, Osama Hamd Zaher et Muhamed Uz Aud Almelalakhi, dirigeaient le Bureau d’urgence du Hamas dans le nord et à l’est de Rafah. Hadi Abu Alrus Kasin, un officier des opérations du Hamas, a également été tué.

Ces hauts responsables du Hamas, qui étaient les émissaires de la direction du groupe terroriste palestinien à Rafah, travaillaient pour la concentration de l’activité organisationnelle du Hamas dans les domaines humanitaires. Ils étaient aussi responsables de la coordination avec les agents terroristes sur le terrain.

Tsahal précise également que ces assassinats ciblés s’ajoutent à celui de Nachal El-Eid qui a été éliminé la semaine dernière et qui était président des comités d’urgence du district de Rafah, dirigeant toutes les activités du Hamas dans la région.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités