Israël en guerre : le Hamas aurait assoupli ses exigences concernant la libération des terroristes palestiniens lors des négociations sur l’accord de cessez-le-feu à Gaza

Selon les informations de l’agence de presse saoudienne Al-Alam Al-Arabi, qui cite une source proche des négociations, le Hamas se serait montré flexible quant à la liste des terroristes palestiniens à libérer des prisons israéliennes.

Par ailleurs, les parties seraient presque parvenues à un accord sur une trêve de six semaines dans la bande de Gaza en échange de la libération de 40 otages israéliens.

Néanmoins, la source a indiqué à l’agence de presse saoudienne que le Hamas insiste toujours pour que les habitants du nord de Gaza retournent dans leur foyer, mais Israël s’oppose encore à cette demande.

Lundi, David Barnea, le directeur du Mossad, s’est rendu au Qatar, avec une délégation israélienne, afin de renégocier l’accord sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui a été proposé la semaine dernière par le Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités