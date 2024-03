Israël en guerre : les États-Unis maintiennent leur arrêt de financement à l’UNRWA jusqu’en 2025

Selon les informations de l’agence de presse londonienne Reuters qui se base sur deux sources, un accord conclu entre les dirigeants du Congrès américain et la Maison-Blanche, concernant un projet de loi massif finançant une série de programmes gouvernementaux, maintiendra l’interdiction du financement américain à l’UNRWA (l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) jusqu’en 2025.

Par ailleurs, l’administration du président américain Joe Biden avait annoncé en janvier qu’elle suspendait temporairement tout nouveau financement à l’UNRWA après qu’Israël a accusé 12 des 13 000 employés de l’agence à Gaza d’avoir participé aux massacres du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre.

Le Sénat américain avait aussi adopté le mois dernier une loi supprimant le financement de l’UNRWA, dans le cadre d’un projet de loi de 95 milliards de dollars prévoyant une aide à l’Ukraine, à Israël et à Taiwan.

Les deux sources proches de l’accord ont déclaré à Reuters que le financement de l’UNRWA serait bloqué pendant un an et que les détails des efforts alternatifs visant à fournir une aide humanitaire aux palestiniens de Gaza seraient discutés après que la législation soit rendue publique.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités