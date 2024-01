Israël en guerre : l’assassinat de Salah Al-Arouri pourrait retarder les négociations sur la libération des otages israéliens

Selon les informations du New York Times, l’assassinat ciblé hier soir de Salah Al-Arouri, le numéro 2 de l’aile politique du Hamas, pourrait geler temporairement les accords concernant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza en échange de la libération des otages israéliens.

En effet, si les responsables de l’establishment israélien ne commentent pas la mort de Salah Al-Arouri, les responsables américains et libanais attribuent cette attaque à l’État d’Israël.

Par ailleurs, un haut responsable américain a déclaré au New York Times, que l’élimination de Salah Al-Arouri pourrait être la première attaque israélienne contre les responsables des massacres du 7 octobre et que « cela durerait des années ».

Hier, l’Agence de presse du monde arabe (AWP), avait pourtant rapporté des avancées sur un possible accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza : le Hamas serait désormais ouvert à la libération des 40 otages israéliens en échange de 120 terroristes palestiniens détenus par Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités