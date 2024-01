Israël en guerre : le New York Times dévoile comment le Hamas a couvert ses traces à l’hôpital Al-Shifa de Gaza avant le raid de Tsahal

Le New York Times dévoile aujourd’hui comment les terroristes du Hamas ont pris des mesures pour préparer le raid de Tsahal contre l’hôpital Al-Shifa à Gaza qui a eu lieu en novembre, en détruisant des documents et en transférant les otages israéliens vers un autre endroit.

Le journal américain indique également que les services de renseignement américains ont découvert que le Hamas avait détruit des technologies et des documents essentiels au fonctionnement de l’organisation terroriste, l’hôpital Al-Shifa étant son port d’attache.

Des sources du renseignement américain ont aussi souligné au New York Times que le Hamas et le Jihad islamique palestinien utilisaient l’hôpital comme centre de commandement pour les terroristes combattant sur le terrain les forces israéliennes.

Cette évaluation des renseignements a été menée après qu’Israël a insisté sur le fait que le Hamas avait construit un immense complexe militaire sous l’hôpital – qui, selon l’article du journal new-yorkais, était devenu une « cible militaire légitime pour Israël ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités