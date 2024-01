Israël en guerre : le chef du Mossad prévient que chaque terroriste du Hamas qui a participé aux attentats du 7 octobre est « un homme mort »

S’exprimant aujourd’hui lors des funérailles de l’ancien chef du Mossad, Zvi Zamir, décédé hier, l’actuel directeur du Mossad, David Barnea, a fait allusion à l’implication israélienne dans l’assassinat du numéro 2 du Hamas, Saleh Al-Arouri, déclarant que « toute mère arabe devrait savoir que si son fils a été partenaire du massacre du 7 octobre, son sang sera sur sa tête« .

« Aujourd’hui encore, nous sommes en pleine guerre, le Mossad, comme il y a 50 ans, est obligé de régler ses comptes avec les meurtriers qui ont envahi le couloir de Gaza le 7 octobre, tant avec les planificateurs qu’avec leurs messagers« , a ajouté David Barnea.

Le dirigeant du Mossad a également indiqué que « cela prendra du temps, comme cela a pris du temps après le massacre de Munich, mais notre long bras les atteindra où qu’ils se trouvent« .

Cette déclaration de David Barnea reste néanmoins surprenante, étant donné que l’establishment israélien n’a pas encore confirmé être derrière la mort de Salah Al-Arouri.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités