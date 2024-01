JO Paris 2024 : l’ex-basketteuse Émilie Gomis exclue de la commission des athlètes après des propos polémiques sur Israël

Comme annoncé par Le JDD, il y a trois semaines, l’ancienne joueuse de basketball et internationale française (194 sélections), Émilie Gomis, aujourd’hui membre de la commission des athlètes du Comité olympique français, va être sanctionnée pour un message controversé critiquant la politique d’Israël, rapporte Le Parisien ce mercredi. Le 9 octobre dernier, deux jours après l’attaque menée par le Hamas contre Israël, Émilie Gomis, également ambassadrice des JO de Paris 2024, avait republié sur Instagram un message montrant des cartes de la France datant de 1947, 1967 et 2023 progressivement recouvertes par un drapeau israélien. Ce post était accompagné de la question : « Que feriez-vous dans cette situation ? »

Après s’être excusée une première fois sur son compte Instagram, l’ancienne joueuse s’est expliquée dans un entretien accordé à L’Équipe. « Le 9 octobre, j’ai réagi avec émotion, ma story a été blessante pour certains, je le reconnais », a-t-elle déclaré après avoir plaidé sa cause auprès de Tony Estanguet, président de Paris 2024, et d’Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports. Alors que Paris 2024 doit encore décider dans les prochains jours si Émilie Gomis sera exclue de son rôle d’ambassadrice, elle sera bel et bien évincée de la commission des athlètes du Comité national olympique français.