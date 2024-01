Israël en guerre : le Hamas rejette la proposition israélienne de cessez-le-feu à Gaza

Le Hamas a rejeté aujourd’hui la proposition israélienne sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui prévoyait la trêve des combats durant deux mois dans l’enclave palestinienne en échange de la libération de tous les otages israéliens.

L’accord prévoyait également le retrait des troupes de Tsahal dans certaines zones de Gaza et la libération par Israel des terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Le groupe terroriste palestinien préfère camper sur ses positions, exigeant le retrait total des forces de Tsahal de la bande de Gaza avant d’accepter à la libération des otages israéliens.

Actuellement, les médiateurs égyptiens et qataris travaillent sur leur propre proposition afin de combler les écarts entre les parties. Par ailleurs, selon les informations du journal saoudien Al-Sharq, une délégation du Hamas est en ce moment au Caire pour discuter avec Abbas Kamel, le chef des renseignements égyptiens, des propositions de cessez-le-feu avec Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités