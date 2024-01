Israël en guerre : Israël proposerait un accord de cessez-le-feu de deux mois à Gaza en échange de la libération de tous les otages

Selon les informations d’I24NEWS, l’État d’Israël aurait proposé un nouvel accord de trêve dans la bande de Gaza, qui inclut un cessez-le-feu de deux mois dans l’enclave palestinienne et la libération de tous les otages israéliens.

Il s’agirait d’un accord en plusieurs étapes : dans un premier temps, le Hamas libérerait les otages, femmes, enfants et personnes malades. En contrepartie, Israël devrait observer un cessez-le-feu de deux mois et libérer des terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. De plus, l’accord prévoit aussi un retrait « tactique et significatif » des troupes de Tsahal dans plusieurs zones de Gaza, sans toutefois engager l’armée israélienne à la fin des combats dans l’enclave palestinienne.

Dans un deuxième temps, les jeunes hommes otages seront libérés et dans un troisième temps les soldats seront libérés ainsi que les dépouilles des otages qui seront rendus à Israël.

À chacune de ces étapes, l’État d’Israël s’engagerait à libérer des terroristes palestiniens, y compris les plus violents.

I24NEWS rapporte également qu’Israël s’attend à recevoir aujourd’hui une réponse du Hamas via le Qatar.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev. L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza. Eliran COHEN pour Israel Actualités