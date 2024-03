Israël en guerre : les négociations sur un accord de cessez-le-feu à Gaza sont au point mort

Selon les informations du New York Times, les négociations concernant un possible accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, qui conduirait à une possible libération des otages israéliens, sont au point mort.

La proposition qui a été faite dans les récents pourparlers incluait une trêve des combats de six semaines dans l’enclave palestinienne et la libération de 40 otages israéliens (femmes, personnes âgées, personnes en mauvaise santé et cinq soldats de Tsahal) en échange par Israël de la libération de 100 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Cette proposition avait reçu le feu vert de l’État d’Israël et le président américain Joe Biden avait confié avec optimisme qu’un accord pourrait être conclu avant le Ramadan.

Mais le journal américain indique que le Hamas s’est retiré de l’accord en posant des conditions inacceptables pour Israël. Le groupe terroriste palestinien exige qu’aucune libération d’otages israéliens n’interviendrait avant un cessez-le-feu définitif et le retrait de Tsahal de la bande de Gaza.

Hier, John Kirby, le porte-parole du Conseil américain de la sécurité nationale, a déclaré que même si les États-Unis sont déçus qu’un accord n’ait pas été conclu, les négociateurs restent confiants dans les paramètres de l’accord qu’ils ont contribué à négocier.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités