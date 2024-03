Israël en guerre : Tsahal ouvre une enquête officielle sur les failles de sécurité ayant conduit aux massacres du 7 octobre

Le chef d’état-major de l’armée israélienne, le général Herzi Halevi, a annoncé aujourd’hui dans un communiqué le lancement d’une enquête officielle concernant les failles de sécurité qui ont conduit aux massacres du 7 octobre.

« Le but de l’enquête est d’apprendre de nos erreurs. Nous avons vécu des événements difficiles au début des combats, nous n’avons pas réussi à protéger les civils, ce qui était une tâche suprême. Si nous n’analysons pas courageusement ce que nous avons fait, il nous sera difficile d’apprendre et de nous améliorer et nous aurons du mal à tenir tête aux citoyens d’Israël et à dire que nous avons testé et appris et que nous saurons mieux les protéger », affirme Herzi Halevi dans le communiqué.

Le chef d’état-major précise que dans les mois à venir, l’armée israélienne mènera des enquêtes sur la phase de défense au début des hostilités et sur les circonstances qui l’ont précédé. Les investigations sur la phase d’attaque et de manœuvre seront menées, le plus tôt possible, par chaque unité de Tsahal qui quitte les combats dans la bande de Gaza. Les enquêtes militaires dans ce domaine seront achevées ultérieurement, une fois les enquêtes de défense terminées.

Les enquêtes seront également menées en même temps que les opérations militaires que mène Tsahal dans l’enclave palestinienne. Herzi Halevi indique que l’existence d’enquêtes opérationnelles pendant les combats est nécessaire pour améliorer les capacités de combat de Tsahal.

Le chef d’état-major de Tsahal a aussi déclaré qu’il s’engage à mener l’enquête à la lumière de cinq valeurs : la vérité, la transparence, l’importance, la responsabilité et l’unité.

Par ailleurs, ce matin, Le chef du Shin Bet, Ronen Bar, a ordonné l’ouverture d’enquêtes sur les failles opérationnelles qui ont précédé les massacres du 7 octobre. Les investigations devraient durer plusieurs mois et se concentreraient sur la nuit ayant précédé les attaques du Hamas contre Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités