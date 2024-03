Israël en guerre : le Shin Beth réfute l’idée que les travailleurs palestiniens auraient espionné pour le compte du Hamas avant le 7 octobre

Après la conclusion d’une enquête approfondie, le Shin Beth a démenti les informations selon lesquelles les palestiniens qui travaillent en Israël auraient collaboré avec le Hamas, dans le but de recueillir des renseignements concernant les localités et les kibboutz du sud d’Israël, avant les massacres du 7 octobre.

Cette clarification du Shin Beth, intervient après que certains des médias, dont le Washington Post, ont répété pendant des mois les informations au sujet des suspicions d’espionnage des travailleurs palestiniens.

Par ailleurs, au lendemain de l’attaque du 7 octobre, le Shin Beth avait procédé à des arrestations massives de gazaouis travaillant en Israël. Après avoir interrogé 3 000 d’entre eux, le renseignement intérieur israélien était parvenu à la conclusion que ces travailleurs n’étaient pas impliqués dans les massacres du Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités