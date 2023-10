Israël en guerre : l’Etat d’Israël dément avoir accepté un cessez-le-feu temporaire à Gaza

Israël en guerre : l’État d’Israël dément avoir accepté un cessez-le-feu temporaire à Gaza

Le bureau de Benjamin Netanyahu a démenti dans un communiqué l’acceptation par l’État hébreu d’un cessez-le-feu temporaire dans le sud de bande de Gaza.

« Il n’y a actuellement aucune cessation des hostilités et de l’aide humanitaire à Gaza en échange de l’évacuation des étrangers« , peut-on lire dans le communiqué du bureau du premier ministre israélien.

Ce matin, deux responsables de la sécurité égyptiens avaient affirmé que l’Égypte, Israël et les États-Unis avaient réussi à négocier un cessez-le-feu à temporaire dans le sud de la bande de Gaza à partir de 9h du matin,

Ce cessez-le-feu devait avoir lieu à la même heure que l’ouverture du passage de Rafah, qui n’a néanmoins pas été encore ouvert pour le moment.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné plus de 1300 civils israéliens et 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités