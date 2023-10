La solidarité envers Israel est extraordinaire , les dons des Juifs du Monde en entier et des amis d’Israel sont envoyés à nos soldats , qui en auront bien besoin, en France la mobilisation bat son plein, ils dons fusent de partout, mais ce que les Hayalim ont besoin c’est de l’argent, afin d’acheter des Gilets Pare-Balles anti-Kalasnikov, qui ont fait beaucoup de dégrats lors de l’attaque terroriste le 7 Octobres dans les kibboutz et villes avoisinantes la bande de Gaza, c’est gilets ont un cout de 825 € ce qui permettra de protéger au mieux sont qui défendent la terre d’Israel et nos Hayalim, ainsi que ceux qui font la sécurité dans les villages…

J’ai nommé plusieurs associations , qui sont à même de recevoir cette argent et d’en faire le meilleur usage… Bien sur toutes les petites associations devront elles aussi à continuer à participer à l’effort de guerre, et chaqu’un, d’entre nous doit un debout et faire face à nos ennemis.

Je donnerai donc les noms des associations qui pourront recevoir des dons en numéraires, qui seront ensuite acheminés en Israel.

Magen David Adom, Association Migdal, Libi France Absi

J’en donnerai pas d’autres car cela ne servira à rien que les dons soient disperser

Je vous rappelle qu’un gilet-pare balle peut sauver un hayalim, ce Hayalim, peut, être votre fils, votre fille, votre frère ou sœur, ami , un être cher, un membre de la communauté

Am Israel Hai

Alain SAYADA