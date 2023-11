Israël en guerre : une milice iranienne est arrivée au Liban pour prêter main forte au Hezbollah

Selon les informations du colonel de Tsahal, Avichai Adraee, le porte-parole de l’armée israélienne en arabe, la milice iranienne ‘ »Imam Hossein »‘, commandée par Daou al-Fakar, vient d’arriver dans le sud du Liban, pour venir au secours du Hezbollah.

Le colonel israélien indique également que cette milice iranienne est initialement destinée à soutenir l’axe de combat en Syrie ces dernières années.

Avichai Adraee, précise que la milice »Imam Hossein' » est déjà impliqué dans des frictions avec Tsahal à la frontière libanaise ces dernières semaines.

Cette information inquiétante témoigne d’un possible embrasement dans la région, durant la guerre qui oppose Israël et le Hamas.

Depuis le massacre du 7 octobre, l’Iran est à la manœuvre pour déstabiliser Israël en mobilisant ses forces de l’axe qui vont du Hezbollah aux rebelles houthis du Yemen. Ces derniers se sont d’ailleurs immiscés dans le conflit mardi, en envoyant des drones et des missiles sur Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités