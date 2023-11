Israël en guerre : Tsahal annonce avoir détruit plus de 12000 cibles du Hamas depuis le début de la guerre

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui dans un communiqué qu’elle a visé plus de 12000 cibles du Hamas, depuis le début de la guerre entre Israël et le groupe terroriste palestinien.

Tsahal indique que ces attaques ont été possibles grâce à une collaboration unique entre la Division du renseignement et les organes de renseignement de la Division du renseignement de l’armée de l’air, du commandement du renseignement de la marine et du centre de renseignement du commandement sud.

L’armée israélienne précise également que ces cibles ont été transférées en temps réel au poste de pompiers du commandement sud et, en coopération avec l’armée de l’air et la marine. Des centaines d’attaques ont pu être menées en temps réel.

Par ailleurs, la Direction des cibles, au sein de la branche du renseignement de Tsahal, utilise des systèmes technologiques avancés, notamment des systèmes d’intelligence artificielle, qui permettent de produire des cibles fiables de manière rapide et précise.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités