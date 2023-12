Israël en guerre : Tsahal lance sa première attaque contre Rafah dans le sud de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les forces de l’armée de l’air israélienne, à l’aide d’avions de combats et de drones, ont lancé cette semaine leur première attaque majeure contre la zone frontalière de Rafah et le couloir de Philadelphie.

Lors de l’attaque à Rafah, les forces de Tsahal ont détruit des sites militaires, des postes de garde, des postes d’observation, des entrepôts d’armes, des salles de commandement et de contrôle des mécanismes de sécurité générale du Hamas et, plus particulièrement, son infrastructure de contrebande d’armes vers Gaza depuis l’Égypte.

L’armée israélienne indique dans son communiqué que les sites qui ont été attaqués dans la région de Rafah, où opéraient les terroristes du Hamas, ont contribué aux efforts de contrebande menés par le groupe terroriste palestinien et contenaient des armes qui mettaient en danger les soldats de Tsahal opérant dans la bande de Gaza et les citoyens israéliens. En effet, la plupart des tirs de roquettes récents du Hamas sur Israël, proviennent de Rafah.

Cette opération militaire de Tsahal est à haut risque, étant donné que le passage de Rafah borde l’Égypte, ce qui conduit à implications diplomatiques sur les relations d’Israël avec le Caire et dans le monde.

Toutefois, Tsahal assure que ces attaques sont nécessaires, car elles réduiront à la fois la capacité du Hamas à se réarmer et à se réapprovisionner à mesure que la guerre se poursuit, et réduiront également la capacité du Hamas à détourner l’aide humanitaire qui entre dans la bande de Gaza via l’Égypte.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités