Israël en guerre : Tsahal prend le contrôle du quartier général du Hamas à Shejaia et poursuit son avancée à Khan Yunès

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les combattants de Tsahal ont pris le contrôle du quartier général du Hamas à Shejaia.

Les forces de la 188e brigade, en coordination avec les forces blindées, du génie et d’infanterie et l’armée de l’air, ont mené l’opération de prise de contrôle du quartier général du bataillon Shejaia. Au cours de l’opération, Tsahal a éliminé des terroristes et détruit un puits de tunnel où se cachait un terroriste qui tentait de lancer des explosifs sur les forces israéliennes. Le quartier général lui-même a été détruit par les frappes aériennes, les tirs de chars et les forces du génie de Tsahal.

Les forces israéliennes ont utilisé pour la première fois durant la guerre le drone kamikaze Maoz spécialement conçu pour le combat urbain, pour frapper une cellule terroriste dans la zone de Shejaia. Le drone Maoz, qui peut être transporté dans un sac à dos et facilement déployé sur le terrain par des soldats d’infanterie, a été utilisé à plusieurs reprises par Tsahal à Jénine l’année dernière.

Les forces terrestres de Tsahal ont également poursuivi leurs opérations à Khan Yunès, dans le sud de Gaza. Au cours de la dernière journée, les soldats israéliens ont attaqué des infrastructures terroristes, éliminant de nombreux terroristes et localisant les entrées des tunnels utilisés par le Hamas.

Lors des raids à Khan Yunès, les combattants israéliens ont détruit un entrepôt d’armes. Les soldats ont aussi trouvé des motos à l’intérieur d’un tunnel, qui ont été utilisées par le Hamas lors des massacres du 7 octobre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités