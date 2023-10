Israël en guerre : Une synagogue en Allemagne visée par des cocktails Molotov

La police allemande a révélé aujourd’hui qu’une synagogue de Berlin a été visée hier soir par des jets de cocktails Molotov qui n’ont provoqué ni blessés ni dommages.

La police a précisé dans un communiqué que « deux inconnus sont arrivés à pied vers 3h45, ont lancé deux bouteilles enflammées remplies de liquide en direction de la synagogue de la Brunnenstraße », qui fait partie d’un complexe culturel de la communauté Kahal Adass Jisroel, comprenant aussi une école et une crèche.

« Les bouteilles ont heurté le trottoir et se sont brisées. Le feu s’est alors éteint. Les deux hommes encagoulés se sont ensuite enfuis », a ajouté la police allemande dans son communiqué.

Les autorités berlinoises ont également indiqué que pendant que « la police enquêtait sur place« , un second incident antisémite s’est produit. Un individu au volant d’un « un scooter électrique » s’est dirigé vers la synagogue, a « jeté son véhicule et a couru » vers le centre juif.

Les services d’urgence ont arrêté le suspect qui a résisté en proférant des « slogans anti-israéliens« , avant de se calmer et d’être relâché par la police.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a condamné cet acte antisémite sur son compte X (anciennement Twitter) déclarant que « des attentats contre des institutions juives, des débordements violents dans nos rues — c’est inhumain, abominable et intolérable ».

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les actes antisémites sont en hausse en Allemagne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités